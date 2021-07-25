В воскресенье, 25 июля, состоится матч 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Уфимцы — неудобный соперник для армейцев. За последние три сезона премьер-лиги красно-синие одержали всего две победы в шести матчах над соперником. В прошлом сезоне ЦСКА одержал победу в первом круге (1:0), а во втором сыграл вничью на своем поле (1:1).

Следить за матчем ЦСКА — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Уфа»