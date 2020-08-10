«Урал» — «Динамо»: Игбун удвоил преимущество гостей
10 августа 2020, 18:19
Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун забил гол в ворота «Урала» в матче 1-го тура РПЛ на 60-й минуте встречи. Игра проходит в Екатеринбурге.
Полузащитник московской команды Себастьян Шиманьски исполнил подачу во вратарскую, где Игбун головой из борьбы отправил мяч в ворота уральцев.
Для 21-летнего Шиманьски эта результативная передача стала второй в матче.
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