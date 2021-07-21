Корниленко заявил, что Глушенков может стать футболистом «Крыльев Советов» в ближайшие дни
10:38
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может в ближайшие дни пополнить состав самарцев.
«Надеюсь, что в ближайшие дни сможем объявить об этом на официальном сайте», — приводит Metaratings слова Корниленко.
Глушенков уже выступал за «Крылья Советов» на правах аренды с февраля по июль 2020 года. С февраля по июнь 2021 года 21-летний россиянин играл на правах аренды в «Химках». На его счету 2 гола в 6 матчах за подмосковную команду.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/kornilenko-nadeyus-v-blizhayshie-dni-obyavim-ob-arende-glushenkova-1007000/
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