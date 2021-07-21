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«Болонья» рассмотрит возможность покупки защитника ЦСКА Дивеева

09:40
Игорь Дивеев. Фото ПФК ЦСКА
Игорь Дивеев. Фото ПФК ЦСКА
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«Болонья» интересуется защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, сообщает Calcioline.

По информации источника, 21-летний россиянин входит в список потенциальных трансферов итальянского клуба в летнее трансферное окно. Сообщается, что спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон просмотрит футболиста, после чего сможет определиться, подходит ли игрок главному тренеру команды Синише Михайловичу.

В сезоне-2020/21 Дивеев провел 32 матча за ЦСКА, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 5 миллионов евро. 19 июля Дивеев сообщал, что не слышал об интересе к себе со стороны итальянских клубов.

Дополнительная информация:

https://www.calcioline.com/news/25938529798/calciomercato-bologna-igor-diveev-sondato-dalla-dirigenza

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Иван Торопцев все материалы автора

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