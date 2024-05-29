«Урал» — «Акрон»: стартовые составы команд на первый стыковой матч

«Урал» и «Акрон» объявили стартовые составы на первый стыковой матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

Игра между командами состоится 29 мая в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Итало, Сиссе, Концевой, Бочеров, Ионов, Шеттине.

«Акрон»: Волков, Савичев, Анджелкович, Данилкин, Димоски, Макаров, Чудин, Палиенко, Данилин, Глушков, Понсе.

Ответный матч пройдет 1 июня в Жигулевске на стадионе «Кристалл».

В сезоне-2023/24 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Акрон» с 59 очками расположился на третьей строчке Мелбет-Первой лиги.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Акрон».