Экс-игрок «Зенита» Боков оценил игру команды в завершившемся сезоне

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков прокомментировал игру команды в этом сезоне. Он считает, что в клубе будут минимальные изменения.

«Я не думаю, что будут перестроения. Понятно, что будут новые вливания, но кардинальных изменений «Зенит» не претерпит. Мы можем говорить, что очень много бразильцев, что у нас чемпионат Бразилии, но сути дела это не меняет, если руководство решило идти таким путем. Что касается мотивации, победы никогда не приедаются. Побеждать хочется всегда. Изменения будут минимальные», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

«Зенит» по итогам сезона РПЛ набрал 57 очков и в шестой раз подряд стал чемпионом России.