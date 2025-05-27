«Динамо» в июне проведет турнир с участием ЦСКА, «Амкала» и 2Drots

«Динамо» объявило о проведении летнего турнира Media х Pro Cup 2025. Это новый формат соревнований, в которых примут участие профессиональные команды и ведущие представители медиафутбола.

«Наш клуб создает новый турнир на стыке профессионального и медиафутбола — Media х Pro Cup 2025!

Участие примут «Динамо», ПФК ЦСКА, «Амкал» и 2DROTS!

Две игры в формате «pro x media» пройдут 26 и 27 июня на «ВТБ Арене» — по их итогам определим обладателей трофея межсезонного турнира», — говорится в Telegram-канале «Динамо».