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Сегодня, 12:00

«Урал» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ

«Урал» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 2 сентября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «Урал».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Урал» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 7-го тура чемпионата России 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Прямой эфир противостояния «Урал» — «Ахмат» покажут на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 12.55 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

Полный календарь и результаты игр «Урала» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Статистика и расписание «Ахмата» также доступны на нашем сайте «СЭ».

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Урал» — «Ахмат»: стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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