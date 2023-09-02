ЦСКА может подписать защитника «Каза Пия» Лелу
Защитник «Каза Пия» Леонардо Лелу может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, португальский клуб готов отпустить 23-летнего футболиста за 3,5 миллиона евро. Руководство московского клуба также изучает других кандидатов, а также не оставляет попыток приобрести защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишабу.
В нынешнем сезоне 23-летний Лелу провел за «Каза Пия» пять матчей и отдал одну результативную передачу.
Источник: https://t.me/karpinside/29146
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|1
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|
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|
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|1
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|1
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|13:00
|
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|
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|17:30
|
Кр. Советов – Факел
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|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
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|3.09
|15:15
|
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ЦСКА – Зенит
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|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
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|3
|
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Николя Муми Нгамале
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
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|1
|1
|
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Марат Быстров
Ахмат
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|1
|0
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