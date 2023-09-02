ЦСКА может подписать защитника «Каза Пия» Лелу

Защитник «Каза Пия» Леонардо Лелу может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, португальский клуб готов отпустить 23-летнего футболиста за 3,5 миллиона евро. Руководство московского клуба также изучает других кандидатов, а также не оставляет попыток приобрести защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишабу.

В нынешнем сезоне 23-летний Лелу провел за «Каза Пия» пять матчей и отдал одну результативную передачу.