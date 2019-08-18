«Упс, и такое бывает». Гильерме извинился перед Хеведесом за удар в голову в матче с «Динамо»
18 августа 2019, 22:50
Вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме после победы над «Динамо» (2:1) пошутил по поводу неудачного выноса мяча на 35-й минуте матча 6-го тура РПЛ. 33-летний футболист попал в голову своиму одноклубнику, защитнику Бенедикту Хеведесу.
«Упс, и такое бывает, извини», — подписал фото Гильерме.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи