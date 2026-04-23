Умяров о пенальти в матче «Спартака» с «Краснодаром»: «За каждое касание наказывают»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал пенальти в ворота красно-белых в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).

В конце первого тайма «Краснодар» сравнял счет с пенальти, назначенного после попадания мяча в руку Умярова.

«Мое мнение мало что решает. Но по мне, в игровом эпизоде... Это не совсем пенальти. Сейчас практически за каждое касание наказывают. У судей низкий уровень? Не хочется так говорить. В Англии судьи тоже ошибаются. Но в таких эпизодах с попаданием мяча в руку тяжело понять, где естественное положение, а где нет», — сказал Умяров.

«Спартак» с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 26 апреля на выезде сыграют с «Пари НН».

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