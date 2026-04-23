Мусаев: «Даже если бы мы проиграли «Спартаку», «Зенит» оставлял нам шансы»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ оценил шансы своей команды в чемпионской гонке.
— Говорили команде, что в случае поражения шансы на чемпионство снизятся до минимума?
— Ну, я же не капитан-очевидность. Даже если бы мы проиграли, потеря очков «Зенитом» оставляла нам шансы. Мне не нужно что-то дополнительно говорить ребятам. Они все хотят стать чемпионами — почувствовали это в прошлом году.
— Это ваш первый матч против Карседо. Как вам его Спартак?
— Мне нравился «Спартак» Станковича. Он часто менял схемы, были интересные решения. Сегодня готовились, что схема у соперника будет меняться, будет ротация. Но «Спартак» сыграл по более классической 4-3-3. Карседо не боится экспериментов, играет смело. Это плюс для лиги. Дальше со «Спартаком» тоже будет интересно играть.
Благодаря победе над «Спартаком» «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 57 очков в 26 матчах, у идущего вторым «Зенита» — 56 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1