Мусаев: «Даже если бы мы проиграли «Спартаку», «Зенит» оставлял нам шансы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ оценил шансы своей команды в чемпионской гонке.

— Говорили команде, что в случае поражения шансы на чемпионство снизятся до минимума?

— Ну, я же не капитан-очевидность. Даже если бы мы проиграли, потеря очков «Зенитом» оставляла нам шансы. Мне не нужно что-то дополнительно говорить ребятам. Они все хотят стать чемпионами — почувствовали это в прошлом году.

— Это ваш первый матч против Карседо. Как вам его Спартак?

— Мне нравился «Спартак» Станковича. Он часто менял схемы, были интересные решения. Сегодня готовились, что схема у соперника будет меняться, будет ротация. Но «Спартак» сыграл по более классической 4-3-3. Карседо не боится экспериментов, играет смело. Это плюс для лиги. Дальше со «Спартаком» тоже будет интересно играть.

Благодаря победе над «Спартаком» «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 57 очков в 26 матчах, у идущего вторым «Зенита» — 56 очков.