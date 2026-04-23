Защитник «Спартака» Джику: «Можно просто бить мячом в руки, зарабатывать пенальти и не играть»

Защитник «Спартака» Александер Джику прокомментировал пенальти в ворота красно-белых в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).

В конце первого тайма «Краснодар» сравнял счет с пенальти, назначенного после попадания мяча в руку Умярова.

— Ваше мнение по сегодняшнему пенальти?

— Мы все видели пенальти в этой игре и в матче с «Зенитом». Можно просто бить мячом в руки, зарабатывая пенальти и не играть, — сказал Джику.

«Спартак» с 45 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 26 апреля на выезде сыграют с «Пари НН».

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