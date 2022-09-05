Умяров назвал причины поражения от «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Так бывает. Не получилось забить вот и все», — сказал Умяров «СЭ».

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 20 очками остался единоличным лидером.

В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».