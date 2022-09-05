Директор «Локо» по медицине: «Ненахов начнет тренировки в общей группе на следующей неделе»

Директор «Локо» по медицине заявил, что Ненахов начнет тренировки в общей группе на следующей неделе

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Максима Ненахова.

— Когда Максим Ненахов вернется на поле? Он говорил, что через неделю уже сможет попасть в заявку.

— Ненахов начнет тренировки в общей группе на следующей неделе. Необходимо будет сделать обследование, чтобы убедиться в успешности восстановления. Мы несем ответственность за его самочувствие и поведение тела. Сейчас он чувствует себя хорошо. Я был в Баковке на тренировке и видел, как он восстанавливается. Он перезагрузился и стал свежее для игры в новом сезоне.

Ненахов получил травму в матче «Локомотива» с «Зенитом» (0:5) в 3-м туре РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата России игрок провел два матча за команду и не отметился результативными действиями.