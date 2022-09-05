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5 сентября, 13:07

Стало известно, сколько займет восстановление Литвинова

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руслан Литвинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стало известно, сколько займет восстановление полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с «Зенитом», прошел обследование. У россиянина — повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель. Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — сообщила пресс-служба «Спартака».

Литвинов получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Он сильно подвернул ногу и не смог даже сам без посторонней помощи покинуть поле. После матча игрок покидал стадион на костылях. Его правая нога была перевязана до колена.

Мартинс получил повреждение во втором тайме матча с «Зенитом». Футболист не смог сам покинуть поле, его увезли на электрокаре.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом». «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ (16 очков).

Руслан Литвинов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
64
9
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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