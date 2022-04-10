Видео голов матча РПЛ «Уфа» — «Сочи»

«Сочи» одержал победу над «Уфой» (2:1) в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на «Центральном стадионе» в Уфе.

В составе «Сочи» забитыми мячами отметились нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Артур Юсупов. У «Уфы» единственный мяч с пенальти забил форвард Гамид Агаларов.

11-я минута: гол Кассьеры

51-я минута: гол Юсупова