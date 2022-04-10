«Уфа» — «Сочи»: Агаларов отыграл один мяч с пенальти
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил мяч с пенальти в матче с «Сочи»
«Уфа» встречается с «Сочи» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на «Центральном стадионе» в Уфе.
На 81-й минуте игры забитым мячом с пенальти отметился нападающий хозяев Гамид Агаларов.
Таким образом, счет стал 2:1 в пользу «Сочи».
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|
Химки – ЦСКА
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|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
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|
Ахмат – Зенит
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|
Урал – Кр. Советов
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|10.04
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|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
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|
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|10
|
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Динамо
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Рифат Жемалетдинов
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|
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