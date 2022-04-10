«Со мной все хорошо». Промес коротко ответил на вопрос о своем самочувствии

Полузащитник «Спартака» ответил на вопрос о своем самочувствии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес коротко ответил на вопрос о своем самочувствии перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

— Со мной все хорошо, — заявил хавбек.

Промес не попал в заявку на эту встречу. Игра пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 16.30 (мск).

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 23 играх. «Арсенал» с 21 очком располагается на последней, 16-й позиции.