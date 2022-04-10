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«Со мной все хорошо». Промес коротко ответил на вопрос о своем самочувствии

Полузащитник «Спартака» ответил на вопрос о своем самочувствии
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес коротко ответил на вопрос о своем самочувствии перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

— Со мной все хорошо, — заявил хавбек.

Промес не попал в заявку на эту встречу. Игра пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 16.30 (мск).

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 23 играх. «Арсенал» с 21 очком располагается на последней, 16-й позиции.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Квинси Промес
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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