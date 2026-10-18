«Олейников не затерялся бы и в «Зените». А над моими словами о Гладышеве смеялись!» Гришин — о дерби

Накануне московского дерби «Динамо» — ЦСКА «СЭ» поговорил с бывшим полузащитником этих двух клубов Александром Гришиным: о форме команд, о возможных стартовых составах, о прогрессе Гладышева и Облякова и роли Тюкавина.

Сыграют вничью — сразу вылетят из тройки

— Есть ли фаворит в дерби «Динамо» — ЦСКА? Вы недавно заметили, что по качеству игры бело-голубые превосходят всех конкурентов в чемпионской гонке.

— До трехнедельной паузы «Динамо» было явным фаворитом. Команда показывала классный футбол, одержала шесть побед подряд, а сейчас уже и восемь.

После паузы обе команды провели по два матча. ЦСКА сыграл две хорошие встречи, забил семь мячей, ничего не пропустил.

— Значит, разделяете восторги по поводу игры подопечных Дмитрия Игдисамова?

— Тут надо учитывать, что соперниками армейцев были «Родина» и «Ростов», где совсем недавно поменялись тренеры. «Родина» выглядела совсем уж разобранной. В кубковой встрече со «Спартаком» мы увидели ту же команду, которая пропускает слишком много.

Так что, конечно, ЦСКА можно похвалить за эти две победы. Но настоящая проверка ждет красно-синих именно в дерби с бело-голубыми. Да, сейчас эти команды лидируют в РПЛ. Но нужно учитывать одну важную вещь.

— Какую?

— Им ни в коем случае нельзя играть в воскресенье вничью. Иначе они сразу опустятся на третье-четвертое место, и мы опять будем говорить о других лидерах.

Считаю, «Спартак» и «Зенит» в матчах с «Рубином» и «Ахматом» соответственно, скорее всего, победят.

— Какого футбола ждете в дерби?

— Думаю, «Динамо» не откажется от своего стиля. Это высокий прессинг, мобильная игра, хороший контроль мяча.

ЦСКА, скорее всего, будет действовать по схеме 5-4-1, больше от обороны. Армейцы станут ждать свободных зон, куда смогут убегать быстрые исполнители, например Глебов и другие. Мы это видели в последней игре с «Ростовом».

Но надо учитывать, что у дончан достаточно медленные защитники, а у «Динамо» они, конечно, побыстрее.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игдисамов может выпустить Глебова под Зайдензаля

— А вы думаете, Глебов выйдет в стартовом составе? В матче РПЛ с «Родиной» тренерский штаб ЦСКА немного изменил структуру игры. С первых минут появились и Олейников, и Алвес, а Глебов остался в запасе.

— Здесь все зависит от того, что тренерский штаб ЦСКА захочет показать в дерби с «Динамо». Варианты возможны: или Алвес, или Глебов. Понятно, что вместо Лукина в центре обороны сыграет Данилов.

— У «Динамо» два крайних защитника: Касерес и Рубенс — пропустят матч из-за дисквалификаций.

— Поэтому не исключаю, что быстрого Глебова выпустят на фланг под Зайдензаля. Кирилл способен убежать от этого соперника. Здесь определенная логика просматривается.

— То есть с учетом кадровых потерь «Динамо» вариант с Глебовым выглядит более предпочтительным, чем структура с Алвесом?

— Нет, я просто сравниваю две игры. Против «Ростова» Глебов действовал классно. Но там что Чистяков, что другие защитники — футболисты не самые быстрые... На это тоже нужно делать скидку.

В целом мы видим, что ЦСКА отдает инициативу сопернику, а затем использует свободные зоны. Вспомните, как Круговой убежал от защитников «Родины» и забил первый гол.

Поэтому думаю, что красно-синие будут играть от обороны и искать пространство за спинами защитников «Динамо».

Правда, у бело-голубых есть Маричаль, есть Рикардо. Они достаточно быстрые. Вообще, складывается такое ощущение, что динамовцы переварили те нагрузки, которые Шварц давал им на сборах, и сейчас набирают оптимальные кондиции.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У ЦСКА пока самый легкий календарь среди конкурентов

— Ожидали, что Олейников так быстро впишется в игру ЦСКА?

— Олейников — мой воспитанник. Такие исполнители очень легко вписываются в игру любой команды, потому что понимают футбол. У него отличное футбольное мышление.

Ваня может обыграть один в один, а может делать и то, что сейчас требуется в ЦСКА: смещаться в центр, создавать там численное преимущество. Техники ему точно хватает. Как и футбольных мозгов. Поэтому я думаю, что он встроился бы в любую команду РПЛ.

— Даже в «Зените» заиграл бы?

— Думаю, в «Зените» тоже не потерялся бы. Просто ему в свое время не повезло. Гончаренко его не видел в своей схеме, и ЦСКА отдал футболиста практически бесплатно. А через несколько лет купил за серьезные деньги.

Я же тогда говорил: «Ну оставьте Олейникова, подождите год-два, и он заиграет». Не прислушались. Повторюсь, Гончаренко он был не нужен. Сейчас Олейников вернулся в свою команду. Как говорится, круг замкнулся.

— А что скажете об Облякове? Согласны, что он сейчас в потрясающей форме? Можно ли включить его в тройку лучших футболистов чемпионата по итогам десяти туров?

— Слушайте, давайте рассуждать объективно. Если мы берем лидирующую пятерку, то у ЦСКА на этой дистанции был самый легкий календарь.

Когда ты играешь против команд, которые занимают 14-е, 15-е и 16-е места, это один уровень сопротивления. А когда против тебя выходят «Зенит», «Краснодар», «Спартак» или «Динамо» — совсем другой.

Например, «Зенит» уже сыграл со всеми лидерами. «Спартак» тоже практически со всеми, осталось встретиться с ЦСКА.

А у армейцев впереди — «Динамо», «Краснодар», «Спартак», второй матч с «Зенитом». Вот тогда и посмотрим, на что способна команда.

Что касается Облякова, то по тем матчам, которые он провел, можно сказать, что он находится в хорошем состоянии. Но опять же надо учитывать уровень соперников.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чавес и Глебов против Кисляка и Облякова

— Давайте подробнее поговорим о «Динамо». Бело-голубые тяжело входили в сезон при Шварце. После поражения от «Зенита» (0:3) Андрей Кобелев сказал, что начинать чемпионат с Гладышевым и Артуром на флангах — это катастрофа. Сейчас эти футболисты опровергают его слова? Или вопросы к ним по-прежнему остаются?

— Конечно, опровергают! Когда я пять туров назад назвал Гладышева лучшим футболистом матча с «Родиной», надо мной многие смеялись! А я смотрел не на статистику Wyscout, на которую ориентируются некоторые наши специалисты, а непосредственно на игру Ярослава. На то, как он открывается, как действует на поле.

И в итоге оказался прав. После того как я назвал его лучшим, он и в следующих матчах подтверждал свой уровень. Гладышев набрал форму. Ему просто нужно было доверие тренера.

Мне кажется, что Гладышев играет посильнее Артура. Артур больше бегунок. А Ярослав может сыграть технично, обыграть на скорости, уйти как под левую, так и под правую ногу.

— Что еще изменил Шварц в атаке «Динамо»?

— Мне кажется, он нашел оптимальную позицию для Бителло. Мы давно, еще года два назад, говорили, что его лучше использовать на месте «десятки». А он постоянно играл на краю...

На мой взгляд, Чавес сильнее Фомина. Если в опорной зоне сыграют Глебов и Чавес, а впереди выйдут Бителло, Гладышев, Артур и Тюкавин, это будет оптимальный вариант!

Немецкий тренер нашел сочетание игроков в атаке, которые хорошо прессингуют и контролируют мяч.

К тому же Шварц изменил схему. Если во время первого пребывания в «Динамо» команда играла по классической 4-3-3, то сейчас он использует 4-2-3-1.

— Вы упомянули Чавеса. Некоторые специалисты считают, что именно он ключевой футболист в системе Шварца.

— Ну, мы же об этом и говорили. Во-первых, Шварц перешел на схему 4-2-3-1, потому что у него есть два хороших опорных полузащитника, которые выполняют огромный объем работы.

И Даниила Глебова тоже нельзя забывать. Он при Шварце заиграл в другой футбол, стал действовать гораздо мобильнее.

Эти два опорных полузащитника сейчас играют в «Динамо» такую же важную роль, как Кисляк и Обляков в ЦСКА.

Будет очень интересно посмотреть на противостояние этой четверки.

Фото «СЭ»

Тюкавин обрел себя, но против ЦСКА ему будет тяжело

— Насколько важным в дерби может стать фактор Тюкавина? Или в нынешнем сезоне он пока еще не так убедителен, как в предыдущие годы?

— Почему? Тюкавин уже начал забивать. Он не очень хорошо провел стартовый отрезок чемпионата. Тогда многие заговорили, что у него что-то не получается...

Но сейчас команда сыгралась, и Тюкавин обрел себя.

Есть еще Сергеев, но Константин сильнее. По пониманию своей позиции, по футбольному мышлению. Другое дело, что в матче с ЦСКА ему будет тяжело...

— Почему?

— Придется одному играть против трех центральных защитников. Мы понимаем, что со второго этажа «Динамо» будет сложно забить. Разве что после стандартных положений, где могут подключиться Маричаль и Чавес. Если выйдет Осипенко, то и он способен создать опасность при стандартах.

Но в позиционных атаках рассчитывать на верховые мячи будет тяжело. У ЦСКА высокие защитники.

— И последний вопрос. Ваш прогноз на дерби?

—Ничья. 1:1.