«Олейников не затерялся бы и в «Зените». А над моими словами о Гладышеве смеялись!» Гришин — о дерби
Сыграют вничью — сразу вылетят из тройки
— Есть ли фаворит в дерби «Динамо» — ЦСКА? Вы недавно заметили, что по качеству игры бело-голубые превосходят всех конкурентов в чемпионской гонке.
— До трехнедельной паузы «Динамо» было явным фаворитом. Команда показывала классный футбол, одержала шесть побед подряд, а сейчас уже и восемь.
После паузы обе команды провели по два матча. ЦСКА сыграл две хорошие встречи, забил семь мячей, ничего не пропустил.
— Значит, разделяете восторги по поводу игры подопечных Дмитрия Игдисамова?
— Тут надо учитывать, что соперниками армейцев были «Родина» и «Ростов», где совсем недавно поменялись тренеры. «Родина» выглядела совсем уж разобранной. В кубковой встрече со «Спартаком» мы увидели ту же команду, которая пропускает слишком много.
Так что, конечно, ЦСКА можно похвалить за эти две победы. Но настоящая проверка ждет красно-синих именно в дерби с бело-голубыми. Да, сейчас эти команды лидируют в РПЛ. Но нужно учитывать одну важную вещь.
— Какую?
— Им ни в коем случае нельзя играть в воскресенье вничью. Иначе они сразу опустятся на третье-четвертое место, и мы опять будем говорить о других лидерах.
Считаю, «Спартак» и «Зенит» в матчах с «Рубином» и «Ахматом» соответственно, скорее всего, победят.
— Какого футбола ждете в дерби?
— Думаю, «Динамо» не откажется от своего стиля. Это высокий прессинг, мобильная игра, хороший контроль мяча.
ЦСКА, скорее всего, будет действовать по схеме 5-4-1, больше от обороны. Армейцы станут ждать свободных зон, куда смогут убегать быстрые исполнители, например Глебов и другие. Мы это видели в последней игре с «Ростовом».
Но надо учитывать, что у дончан достаточно медленные защитники, а у «Динамо» они, конечно, побыстрее.
Игдисамов может выпустить Глебова под Зайдензаля
— А вы думаете, Глебов выйдет в стартовом составе? В матче РПЛ с «Родиной» тренерский штаб ЦСКА немного изменил структуру игры. С первых минут появились и Олейников, и Алвес, а Глебов остался в запасе.
— Здесь все зависит от того, что тренерский штаб ЦСКА захочет показать в дерби с «Динамо». Варианты возможны: или Алвес, или Глебов. Понятно, что вместо Лукина в центре обороны сыграет Данилов.
— У «Динамо» два крайних защитника: Касерес и Рубенс — пропустят матч из-за дисквалификаций.
— Поэтому не исключаю, что быстрого Глебова выпустят на фланг под Зайдензаля. Кирилл способен убежать от этого соперника. Здесь определенная логика просматривается.
— То есть с учетом кадровых потерь «Динамо» вариант с Глебовым выглядит более предпочтительным, чем структура с Алвесом?
— Нет, я просто сравниваю две игры. Против «Ростова» Глебов действовал классно. Но там что Чистяков, что другие защитники — футболисты не самые быстрые... На это тоже нужно делать скидку.
В целом мы видим, что ЦСКА отдает инициативу сопернику, а затем использует свободные зоны. Вспомните, как Круговой убежал от защитников «Родины» и забил первый гол.
Поэтому думаю, что красно-синие будут играть от обороны и искать пространство за спинами защитников «Динамо».
Правда, у бело-голубых есть Маричаль, есть Рикардо. Они достаточно быстрые. Вообще, складывается такое ощущение, что динамовцы переварили те нагрузки, которые Шварц давал им на сборах, и сейчас набирают оптимальные кондиции.
У ЦСКА пока самый легкий календарь среди конкурентов
— Ожидали, что Олейников так быстро впишется в игру ЦСКА?
— Олейников — мой воспитанник. Такие исполнители очень легко вписываются в игру любой команды, потому что понимают футбол. У него отличное футбольное мышление.
Ваня может обыграть один в один, а может делать и то, что сейчас требуется в ЦСКА: смещаться в центр, создавать там численное преимущество. Техники ему точно хватает. Как и футбольных мозгов. Поэтому я думаю, что он встроился бы в любую команду РПЛ.
— Даже в «Зените» заиграл бы?
— Думаю, в «Зените» тоже не потерялся бы. Просто ему в свое время не повезло. Гончаренко его не видел в своей схеме, и ЦСКА отдал футболиста практически бесплатно. А через несколько лет купил за серьезные деньги.
Я же тогда говорил: «Ну оставьте Олейникова, подождите год-два, и он заиграет». Не прислушались. Повторюсь, Гончаренко он был не нужен. Сейчас Олейников вернулся в свою команду. Как говорится, круг замкнулся.
— А что скажете об Облякове? Согласны, что он сейчас в потрясающей форме? Можно ли включить его в тройку лучших футболистов чемпионата по итогам десяти туров?
— Слушайте, давайте рассуждать объективно. Если мы берем лидирующую пятерку, то у ЦСКА на этой дистанции был самый легкий календарь.
Когда ты играешь против команд, которые занимают 14-е, 15-е и 16-е места, это один уровень сопротивления. А когда против тебя выходят «Зенит», «Краснодар», «Спартак» или «Динамо» — совсем другой.
Например, «Зенит» уже сыграл со всеми лидерами. «Спартак» тоже практически со всеми, осталось встретиться с ЦСКА.
А у армейцев впереди — «Динамо», «Краснодар», «Спартак», второй матч с «Зенитом». Вот тогда и посмотрим, на что способна команда.
Что касается Облякова, то по тем матчам, которые он провел, можно сказать, что он находится в хорошем состоянии. Но опять же надо учитывать уровень соперников.
Чавес и Глебов против Кисляка и Облякова
— Давайте подробнее поговорим о «Динамо». Бело-голубые тяжело входили в сезон при Шварце. После поражения от «Зенита» (0:3) Андрей Кобелев сказал, что начинать чемпионат с Гладышевым и Артуром на флангах — это катастрофа. Сейчас эти футболисты опровергают его слова? Или вопросы к ним по-прежнему остаются?
— Конечно, опровергают! Когда я пять туров назад назвал Гладышева лучшим футболистом матча с «Родиной», надо мной многие смеялись! А я смотрел не на статистику Wyscout, на которую ориентируются некоторые наши специалисты, а непосредственно на игру Ярослава. На то, как он открывается, как действует на поле.
И в итоге оказался прав. После того как я назвал его лучшим, он и в следующих матчах подтверждал свой уровень. Гладышев набрал форму. Ему просто нужно было доверие тренера.
Мне кажется, что Гладышев играет посильнее Артура. Артур больше бегунок. А Ярослав может сыграть технично, обыграть на скорости, уйти как под левую, так и под правую ногу.
— Что еще изменил Шварц в атаке «Динамо»?
— Мне кажется, он нашел оптимальную позицию для Бителло. Мы давно, еще года два назад, говорили, что его лучше использовать на месте «десятки». А он постоянно играл на краю...
На мой взгляд, Чавес сильнее Фомина. Если в опорной зоне сыграют Глебов и Чавес, а впереди выйдут Бителло, Гладышев, Артур и Тюкавин, это будет оптимальный вариант!
Немецкий тренер нашел сочетание игроков в атаке, которые хорошо прессингуют и контролируют мяч.
К тому же Шварц изменил схему. Если во время первого пребывания в «Динамо» команда играла по классической 4-3-3, то сейчас он использует 4-2-3-1.
— Вы упомянули Чавеса. Некоторые специалисты считают, что именно он ключевой футболист в системе Шварца.
— Ну, мы же об этом и говорили. Во-первых, Шварц перешел на схему 4-2-3-1, потому что у него есть два хороших опорных полузащитника, которые выполняют огромный объем работы.
И Даниила Глебова тоже нельзя забывать. Он при Шварце заиграл в другой футбол, стал действовать гораздо мобильнее.
Эти два опорных полузащитника сейчас играют в «Динамо» такую же важную роль, как Кисляк и Обляков в ЦСКА.
Будет очень интересно посмотреть на противостояние этой четверки.
Тюкавин обрел себя, но против ЦСКА ему будет тяжело
— Насколько важным в дерби может стать фактор Тюкавина? Или в нынешнем сезоне он пока еще не так убедителен, как в предыдущие годы?
— Почему? Тюкавин уже начал забивать. Он не очень хорошо провел стартовый отрезок чемпионата. Тогда многие заговорили, что у него что-то не получается...
Но сейчас команда сыгралась, и Тюкавин обрел себя.
Есть еще Сергеев, но Константин сильнее. По пониманию своей позиции, по футбольному мышлению. Другое дело, что в матче с ЦСКА ему будет тяжело...
— Почему?
— Придется одному играть против трех центральных защитников. Мы понимаем, что со второго этажа «Динамо» будет сложно забить. Разве что после стандартных положений, где могут подключиться Маричаль и Чавес. Если выйдет Осипенко, то и он способен создать опасность при стандартах.
Но в позиционных атаках рассчитывать на верховые мячи будет тяжело. У ЦСКА высокие защитники.
— И последний вопрос. Ваш прогноз на дерби?
—Ничья. 1:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1