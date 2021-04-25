Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Федун — о матче с ЦСКА: «Дерби — всегда круто, будем наслаждаться»

16:07
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о предстоящем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет 25 апреля в Москве, начало в 16.30 (мск).

«Дерби — всегда круто, будем наслаждаться», — сказал Федун.

Красно-белые с 47 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы с 46 баллами располагаются на пятой строчке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

(Артем Калинин)

Спартак — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 14519
Все опросы
Как закончится дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре РПЛ?
«Спартак» выиграет с преимуществом в один-два мяча
35.4%
«Спартак» победит с крупным счетом
8.6%
ЦСКА выиграет с преимуществом в один-два мяча
28.2%
ЦСКА победит с крупным счетом
6.2%
Матч завершится вничью
21.6%
Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Эксперт предупредил о последствиях грядущей магнитной бури
Камера сняла драку со стрельбой на парковке у ТЦ в Москве
? Какие знаки зодиака покоряют с первого взгляда

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры