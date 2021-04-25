Федун — о матче с ЦСКА: «Дерби — всегда круто, будем наслаждаться»
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о предстоящем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет 25 апреля в Москве, начало в 16.30 (мск).
«Дерби — всегда круто, будем наслаждаться», — сказал Федун.
«Дерби — это всегда круто!» ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 25, 2021
Леонид Федун перед матчем с ЦСКА.
? Севастиан Терлецкий pic.twitter.com/t2BS4edQFs
Красно-белые с 47 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы с 46 баллами располагаются на пятой строчке.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
(Артем Калинин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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