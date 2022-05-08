«Уфа» — «Ростов»: Йокич получил красную карточку в конце встречи

Защитник «Уфы» Боян Йокич получил красную карточку в конце встречи 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он был удален за две желтые карточки.

Теперь Йокич пропустит матч следующего тура, в рамках которого «Уфа» примет на своем поле другого аутсайдера РПЛ — «Арсенал».

Всего в этом сезоне Йокич провел 24 матча в РПЛ и отдал 1 голевую передачу.