«Уфа» отреагировала на критику со стороны главы Башкирии
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слова главы Башкирии Радия Хабирова, который был недоволен результатами футбольного клуба.
Хабиров во вторник заявил, что у него есть серьезные претензии к происходящему в «Уфе». Он отметил, что сложившаяся ситуация обсуждалась с руководством футбольного клуба.
«Радий Фаритович сам бывший спортсмен, и естественно, что он всегда хочет побеждать — это его кредо, — сказал Газизов ТАСС. — Он явно был недоволен тем, что было в прошлом сезоне, и высказал недовольство. Мы пытаемся выправить ситуацию в спортивном плане. Думаю, что мы хорошо работаем и будем стараться исправить ее.
Недовольство было результатами команды. Мы сделали определенные выводы».
«Уфа» в сезоне-2020/21 заняла 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
В сезоне-2021/22 «Уфа» в четырех матчах чемпионата России набрала четыре очка (победа, ничья и два поражения).
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