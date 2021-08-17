«Уфа» отреагировала на критику со стороны главы Башкирии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слова главы Башкирии Радия Хабирова, который был недоволен результатами футбольного клуба.

Хабиров во вторник заявил, что у него есть серьезные претензии к происходящему в «Уфе». Он отметил, что сложившаяся ситуация обсуждалась с руководством футбольного клуба.

«Радий Фаритович сам бывший спортсмен, и естественно, что он всегда хочет побеждать — это его кредо, — сказал Газизов ТАСС. — Он явно был недоволен тем, что было в прошлом сезоне, и высказал недовольство. Мы пытаемся выправить ситуацию в спортивном плане. Думаю, что мы хорошо работаем и будем стараться исправить ее.

Недовольство было результатами команды. Мы сделали определенные выводы».

«Уфа» в сезоне-2020/21 заняла 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

В сезоне-2021/22 «Уфа» в четырех матчах чемпионата России набрала четыре очка (победа, ничья и два поражения).