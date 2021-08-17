Российская премьер-лига заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола
16:08
Статистический портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг футбольных чемпионатов по уровню интенсивности игры в прошлом сезоне. Российская премьер-лига заняла в этом списке только 19-е место.
Уровень интенсивности игры
Рейтинг CIES Football Observatory
1. Английская премьер-лига — 7,82 процента
2. Чемпионат Польши — 7,81
3. Испанская примера — 7,75
4. Чемпионат Чехии — 7,61
5. Чемпионат Швейцарии — 7,6
6. Чемпионат Бельгии — 7,54
7. Английский чемпионшип — 7,52
8. Чемпионат Дании — 7,51
9. Итальянская серия А — 7,5
10. Испанская сегунда — 7,47...
15. Немецкая бундеслига — 7,31
17. Украинская премьер-лига — 7,25
19. Российская премьер-лига — 7,15
22. Французская лига 1 — 7,08
Читайте также
7
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю