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Российская премьер-лига заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола

16:08
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Статистический портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг футбольных чемпионатов по уровню интенсивности игры в прошлом сезоне. Российская премьер-лига заняла в этом списке только 19-е место.

Уровень интенсивности игры

Рейтинг CIES Football Observatory

1. Английская премьер-лига — 7,82 процента

2. Чемпионат Польши — 7,81

3. Испанская примера — 7,75

4. Чемпионат Чехии — 7,61

5. Чемпионат Швейцарии — 7,6

6. Чемпионат Бельгии — 7,54

7. Английский чемпионшип — 7,52

8. Чемпионат Дании — 7,51

9. Итальянская серия А — 7,5

10. Испанская сегунда — 7,47...

15. Немецкая бундеслига — 7,31

17. Украинская премьер-лига — 7,25

19. Российская премьер-лига — 7,15

22. Французская лига 1 — 7,08

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Иван Шитик все материалы автора

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