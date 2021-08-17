Фернандес, Заболотный и Щенников готовятся к матчу с «Ахматом»

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Марио Фернандеса, Антона Заболотного и Георгия Щенникова перед матчем 5-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Заболотный, Щенников и Фернандес готовятся к игре с «Ахматом». Тренерский штаб определит степень их функциональной готовности и примет решение об участии футболистов в игре. Надеемся, что с медицинской точки зрения ни у одного из них не будет противопоказаний для выхода на поле в субботу», — приводит слова Безуглова пресс-служба клуба.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится 21 августа в Москве. Начало — в 18:00 по московскому времени.