«Уфа» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Ротором»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в ворота «Ротора» (0:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.
— Неожиданно, что в основном составе «Ротора» вышло сразу два голкипера, — заявил в комментарии «СЭ» Мурзагулов. — Поздравляю защитника с отличным сейвом. Будем, конечно, спорить с решением позволить заявить волгоградцам двух вратарей в основной состав. К сожалению, уже после матча помашем кулаками. Обязательно обратимся в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти.
(Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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