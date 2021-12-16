В «Уфе» отреагировали на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Передайте, отступные пусть сразу заберет», — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы» в Twitter.

Передайте, отступные пусть сразу заберёт. — ФК УФА (@UfaFc) December 16, 2021

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством московская команда заняла первое место на групповом этапе Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». После 18 туров РПЛ красно-белые набрали 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.