Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» — об отставке Витории: «Передайте, отступные пусть сразу заберет»

В «Уфе» пошутили об отставке Витории с поста главного тренера «Спартака»
10:15
Теги:

В «Уфе» отреагировали на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Передайте, отступные пусть сразу заберет», — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы» в Twitter.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством московская команда заняла первое место на групповом этапе Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». После 18 туров РПЛ красно-белые набрали 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ufafc/status/1471365073482485766

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Врач рассказала о способе похудеть на 3 кг до Нового года
2
2
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория и Паоло Ваноли, будет ли уволен Витория, кто заменит, результаты в сезоне 2021/22
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги