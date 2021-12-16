«Уфа» — об отставке Витории: «Передайте, отступные пусть сразу заберет»
В «Уфе» пошутили об отставке Витории с поста главного тренера «Спартака»
10:15
В «Уфе» отреагировали на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».
«Передайте, отступные пусть сразу заберет», — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы» в Twitter.
Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством московская команда заняла первое место на групповом этапе Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». После 18 туров РПЛ красно-белые набрали 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория и Паоло Ваноли, будет ли уволен Витория, кто заменит, результаты в сезоне 2021/22
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю