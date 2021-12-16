Новый глава службы безопасности РПЛ будет согласован с МВД

Новый директор по безопасности Тинькофф РПЛ будет назначен с рекомендациями Министерства внутренних дел (МВД), сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«На прошлой неделе состоялась встреча Хачатурянца и Горового (первого заместителя министра внутренних дел — прим. «СЭ»). Стороны обсуждали взаимодействие лиги и МВД. В частности, обсуждалась ситуация с болельщиками и вопрос утверждения нового главы по безопасности РПЛ. Горовой пообещал рекомендовать специалиста со своей стороны», — приводит РБК слова источника.

Сообщается, что стороны договорились улучшить взаимодействие в вопросах безопасности в дни проведения матчей.

7 декабря сообщалось, что нынешний директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин покинет свою должность из-за инцидента в матче 16-го тура ЦСКА — «Зенит» (0:2). Во время игры болельщики ЦСКА жгли пиротехнические средства. После игры активная часть фанатов оставалась на трибунах больше часа. Затем болельщиков отправили на досмотр, после чего — в автозаки. Правоохранительные органы задержали более 400 человек. По итогам задержаний был составлен 51 протокол.