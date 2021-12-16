Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером Тинькофф РПЛ в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги.

В ноябре и декабре «Динамо» не проиграло ни одного матча, сыграв вничью с «Зенитом» (1:1) и победив «Краснодар» (1:0), тульский «Арсенал» (5:1), «Рубин» (3:2) и «Уфу» (2:0).

? Сандро Шварц единогласным решением болельщиков, экспертов лиги и МАТЧ ПРЕМЬЕР стал лучшим тренером ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ! #ТренерМесяца pic.twitter.com/5FxwzgKrbh — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 18 матчах. Вчера, 15 декабря Шварц продлил контракт с бело-голубыми до 2024 года.