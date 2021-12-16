Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Тренер «Динамо» Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре
10:00
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером Тинькофф РПЛ в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги.

В ноябре и декабре «Динамо» не проиграло ни одного матча, сыграв вничью с «Зенитом» (1:1) и победив «Краснодар» (1:0), тульский «Арсенал» (5:1), «Рубин» (3:2) и «Уфу» (2:0).

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 18 матчах. Вчера, 15 декабря Шварц продлил контракт с бело-голубыми до 2024 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Врач рассказала о способе похудеть на 3 кг до Нового года
6
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги