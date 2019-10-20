«Уфа» — ЦСКА: Кротов сравнял счет в матче
15:43
В матче 13-го тура чемпионата России «Уфа» играет с ЦСКА. Нападающий уфимцев Вячеслав Кротов сравнял счет во второй тайме — 1:1.
Хозяева получила право на штрафной на 83-й минуте. После подачи и пары скидок головой мяч оказался и Кротова, который с линии вратарской пробил мимо Игоря Акинфеева.
? Вячеслав Кротов сравнял счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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