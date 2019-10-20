РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Уфа» — ЦСКА: Кротов сравнял счет в матче

15:43
Теги:

В матче 13-го тура чемпионата России «Уфа» играет с ЦСКА. Нападающий уфимцев Вячеслав Кротов сравнял счет во второй тайме — 1:1.

Хозяева получила право на штрафной на 83-й минуте. После подачи и пары скидок головой мяч оказался и Кротова, который с линии вратарской пробил мимо Игоря Акинфеева.

Уфа — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир