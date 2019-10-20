В матче 13-го тура чемпионата России «Уфа» играет с ЦСКА. Нападающий уфимцев Вячеслав Кротов сравнял счет во второй тайме — 1:1.

Хозяева получила право на штрафной на 83-й минуте. После подачи и пары скидок головой мяч оказался и Кротова, который с линии вратарской пробил мимо Игоря Акинфеева.

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