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Онопко — об отставке Олича: «Руководство должно разобраться с такими моментами»

19:52
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на уход Ивицы Олича с поста главного тренера красно-синих.

«Конечно, для меня, как для человека, который отработал 11 лет в ЦСКА, но не знает всех нюансов внутри команды, это решение было удивительным. Сегодня читал в новостях, что Олич не договорился с руководством по поводу помощника. И он поступил так, как поступил. Думаю, руководство армейского клуба должно разобраться с такими моментами», — сказал Онопко «СЭ».

Ивица Олич.ЦСКА продолжает удивлять. Олич покинул клуб через 83 дня после назначения

Онопко выразил сожаление, что такое происходит с командой, у которой такая история и традиции.

«Раньше ЦСКА был тихой командой, которая выигрывала титулы. Результаты и медали любят тишину. Это не первый случай, начиная с декабря прошлого года, когда в структуре клуба происходят изменения, которые, конечно, нехорошо влияют на команду. В этом отношении очень важна стабильность. Они сегодня, кажется, улетели на сборы в Австрию, были же какие-то планы. Много вещей, которые тяжело комментировать», — добавил Онопко.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.

41-летний Олич стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под его руководством красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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