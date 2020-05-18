У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус
18 мая 2020, 23:57
Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил своем Telegram-канале известный комментатор Нобель Арустамян. Он отказался называть фамилии игроков, призвав дождаться официальной информации от клуба.
В эти дни клубы РПЛ тестируют футболистов на коронавирусную инфекцию. На данный момент подтверждено два случая заражения — у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Рубина» Константина Плиева.
Ранее исполком РФС утвердил дату возобновления сезона в премьер-лиге — 21 июня.
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