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У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

18 мая 2020, 23:57
Игроки &quot;Динамо&quot;. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игроки &quot;Динамо&quot;. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил своем Telegram-канале известный комментатор Нобель Арустамян. Он отказался называть фамилии игроков, призвав дождаться официальной информации от клуба.

В эти дни клубы РПЛ тестируют футболистов на коронавирусную инфекцию. На данный момент подтверждено два случая заражения — у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Рубина» Константина Плиева.

Ранее исполком РФС утвердил дату возобновления сезона в премьер-лиге — 21 июня.

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