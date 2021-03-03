Орлов вспоминает Розанова: «У него была добрая интонация, он чтил заветы Озерова»

Сегодня на 60-м году жизни умер спортивный журналист Юрий Розанов. О своем коллеге вспоминает комментатор Геннадий Орлов.

— Когда мы только проводили первый конкурс комментаторов, то именно Юрий выиграл народное голосование. Его признавали и зрители, и коллеги-журналисты. У него была очень добрая интонация...

В свое время его заметил и выделил Евгений Александрович Майоров. Юрий опирался на советы своего учителя. Замечательный комментатор! Он ведь вел не только футбольные, но и хоккейные репортажи. Очень тонко чувствовал игру.

— Вы когда-нибудь комментировали с ним в паре?

— Да. Финал Кубка России «Зенит» — ЦСКА. Знаете, что прежде всего запомнилось по той совместной работе? Он стремился выполнить наказ Николая Николаевича Озерова, старался быть взаимно вежливым. Поддерживал, дискутировал, а не поддевал. Очень хороший партнер. Мы здорово взаимодействовали, создавали зрителям хорошее настроение.

— По своему уровню он приближался к советским комментаторам?

— Сложно сказать... Критерий один — отношения телезрителей. А они его признавали. Вот вам и ответ по поводу уровня комментатора. У него было очень много профессиональных навыков. Тележурналист высочайшего уровня!

— Когда вы в последний раз с ним общались?

— Я встречался с ним в Москве, наверное, осенью.

— Тогда у вас было ощущение, что он может «уйти»?

— Мы знали о его тяжелой болезни, все понимали...

— Каким вам запомнился Юрий Розанов?

— В футболе и в хоккее есть такое понятие «раздевалка». А у нас комментаторов есть в Останкино комната «16» на 8-м этаже. И он был одним из лидеров этой комнаты. Юрий всегда всех заводил, спорил, доброжелательно шутил, предлагал делать прогнозы. С ним было интересно и весело...

3 марта о смерти Розанова сообщил в своем твиттере его коллега комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Клубы российской премьер-лиги и команды КХЛ выразили соболезвания.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

(Виталий Айрапетов)