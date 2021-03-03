Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти легендарного комментатора Юрия Розанова.

«Это был один из лучших комментаторов. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Он всегда позитивно комментировал матчи «Спартака». В сердцах наших болельщиках память о нем останется», — сказал Федун «СЭ».

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

(Владимир Пушкарев)