«Спартак» и «Локомотив» выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

«Спартак» и «Локомотив» на клубных страницах в Twitter выразили соболезнования родным и близким комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«Сегодня ушел из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов. Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким», — сообщается в заявлении «Локомотива».

Сегодня ушёл из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов.



Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким. pic.twitter.com/yzNadxB9LI — «Локомотив» (@fclokomotiv) March 3, 2021

«Ушел из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне. Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами», — подписала публикацию пресс-служба красно-белых.

Ушёл из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов.



В последние годы, несмотря на тяжёлую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне.



Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами. pic.twitter.com/jP80W1vb58 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 3, 2021

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.