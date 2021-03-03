Известный комментатор и телеведущий Виктор Гусев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«Это очень грустная новость для меня. В последнее время общались с ним только заочно, потому что он уже был дома и появлялся, наверное, только в редакции. Я его видел только на экране, когда мы, Российская ассоциация спортивных комментаторов, пытались ему помочь, отметить и дать какие-то деньги, чтобы побороть эту болезнь. К сожалению, деньги не всегда помогают.

Я знаю его очень давно. В 1996 году на «Первом канале» был конкурс комментаторов накануне чемпионата Европы в Англии, который мы проводили при участии обозревателя «СЭ» Акселя Вартаняна. Он готовил различные вопросы по истории футбола, а мы подбирали кусочки матчей, которые участники должны были откомментировать, не зная, о чем пойдет речь. Я был ведущим, победитель получал путевку на чемпионат Европы. Юра проявил прекрасные знания истории футбола и блестяще прокомментировал кусочек, который ему попался. Там был какой-то матч «Спартака» в Лиге чемпионов, Розанов сумел в этом коротком отрывке вспомнить, что тогда не играл Мостовой из-за травмы. Озвучил свой кусок та, как никто другой не мог этого сделать. Было ощущение, что он вживую комментирует весь матч, а не случайный кусок. Он выиграл тот конкурс, но возникли проблемы с паспортом, у него была какая-то секретность из-за обучения в институте. Ему подарили телевизор, а на чемпионат не поехал, были проблемы с выездом», — сказал Гусев «СЭ».

Также он вспоминл как помогал Розанову попасть на конкурс комментаторов НТВ.

Спустя какое-то время он мне позвонил и сказал: «Виктор, на НТВ конкурс комментаторов, я немножко не попадаю в возрастные рамки. Вы можете как-нибудь мне помочь?». Я позвонил Василию Уткину, сказал, что есть перспективный комментатор, попросил взять его. И Вася включил его, Юра выиграл конкурс. Я очень рад, что помог тогда, и Вася тоже откликнулся. Юра стал очень хорошим комментатором, комментировал сложные матчи, был одним из лучших. Он умел вписывать действующий матч в общую историю футбола, проводить какие-то параллели. Юра умел общаться со зрителями, не зря его так любили», — добавил Гусев.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

(Сергей Федоров)