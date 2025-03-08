У Котова давний конфликт с Мешковым — его наказали за наезд на судью 13 лет назад

В протокол матча 20-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» (0:2) внесены две записи, касающиеся поведения Кирилла Котова, числящегося в заявке воронежцев как администратор.

В разделе «Удаления» значится, что он после окончания игры вышел на поле и «в оскорбительной манере высказал несогласие с решениями арбитра».

А в разделе «Замечания по проведению игры» написано, что «после окончания матча в подтрибунном помещении» он «высказал оскорбительные выражения в адрес главного арбитра матча».

И за одно, и за другое в соответствии с дисциплинарным регламентом грозят штраф и дисквалификация. Случившемуся обязательно даст оценку контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Интересно, что непростым взаимоотношениям спортивного функционера Котова и рефери Виталия Мешкова, сегодня судившего матч в Воронеже, уже лет 13. В мае 2012 года тогда еще начальника селекционного отдела «Локомотива» серьезно наказали после встречи 42-го тура чемпионата России-2011/12 с ЦСКА (0:3). Котова дисквалифицировали на четыре матча и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

После той игры в подтрибунном помещении некто угрожал судьям. Делегат внес эту информацию в рапорт. Впоследствии КДК решил, что это был Котов. А судил тот матч Мешков.