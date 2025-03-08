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Судейство

У Котова давний конфликт с Мешковым — его наказали за наезд на судью 13 лет назад

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виталий Мешков и Кирилл Котов.
Фото Дарья Исаева, Никита Успенский, «СЭ»

В протокол матча 20-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» (0:2) внесены две записи, касающиеся поведения Кирилла Котова, числящегося в заявке воронежцев как администратор.

В разделе «Удаления» значится, что он после окончания игры вышел на поле и «в оскорбительной манере высказал несогласие с решениями арбитра».

А в разделе «Замечания по проведению игры» написано, что «после окончания матча в подтрибунном помещении» он «высказал оскорбительные выражения в адрес главного арбитра матча».

И за одно, и за другое в соответствии с дисциплинарным регламентом грозят штраф и дисквалификация. Случившемуся обязательно даст оценку контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Интересно, что непростым взаимоотношениям спортивного функционера Котова и рефери Виталия Мешкова, сегодня судившего матч в Воронеже, уже лет 13. В мае 2012 года тогда еще начальника селекционного отдела «Локомотива» серьезно наказали после встречи 42-го тура чемпионата России-2011/12 с ЦСКА (0:3). Котова дисквалифицировали на четыре матча и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

После той игры в подтрибунном помещении некто угрожал судьям. Делегат внес эту информацию в рапорт. Впоследствии КДК решил, что это был Котов. А судил тот матч Мешков.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
08 марта 2025, 14:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:2
Зенит

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ФК Факел (Воронеж)
Виталий Мешков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 8
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Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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