В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по удалению полузащитника Якимова

В пресс-службе «Факела» заявили «СЭ», что планируют обратиться в ЭСК РФС по поводу удаления полузащитника Вячеслава Якимова в матче с «Зенитом» (0:2).

Футболист получил прямую красную карточку на 38-й минуте встречи за фол на форварде сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«В воронежском клубе уверены, что арбитр матча Виталий Мешков ошибочно показал красную карточку, фол на Лусиано был совершен практически у боковой линии, вдалеке от ворот, нарушение не было грубым, кроме того партнёры могли подстраховать Вячеслава Якимова, так как находились недалеко от эпизода», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Факел» после 20-го тура занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.