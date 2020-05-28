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«У футбола без нас нет сердца». Известные фанаты ЦСКА — о возвращении РПЛ

15:51

Известные активные болельщики ЦСКА Дмитрий «Лысый» и Сергей «Маугли» выступили в соцсетях с обращениями о возвращении зрителей на трибуны стадионов в чемпионате России. РПЛ планирует рестарт 21 июня, при этом накануне стало известно: вопрос об игре без болельщиков может быть пересмотрен.

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