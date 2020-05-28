«У футбола без нас нет сердца». Известные фанаты ЦСКА — о возвращении РПЛ
15:51
Известные активные болельщики ЦСКА Дмитрий «Лысый» и Сергей «Маугли» выступили в соцсетях с обращениями о возвращении зрителей на трибуны стадионов в чемпионате России. РПЛ планирует рестарт 21 июня, при этом накануне стало известно: вопрос об игре без болельщиков может быть пересмотрен.
?Известные представители армейского движа Дима Лысый и Серега Маугли выступили в своих соцсетях по вопросу возвращения болельщиков на трибуны.— Фанаты ЦСКА?RBWorld (@RBWorldorg) May 27, 2020
??Мнение Димы Лысого pic.twitter.com/ZoKWQ3kTwi
??Мнение Сереги Маугли pic.twitter.com/7vpWRXIpu4— Фанаты ЦСКА?RBWorld (@RBWorldorg) May 27, 2020
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