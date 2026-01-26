Тюкавин: «Пока не списывался с Мостовым по теннисному матчу»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал возможный теннисный матч против полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

— Пока не списывался с Андреем Мостовым по теннисному матчу. Но если у Андрюшки будет желание сыграть, я всегда за. Если сделают так масштабно, будет еще лучше.

— Какое твое главное оружие?

— Я не буду рассказывать. Придете на игру и посмотрите.

Ранее Тюкавин заявил «СЭ», что готов принять вызов от Мостового на теннисный матч.