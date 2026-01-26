Тюкавин — о матчах против китайских команд: «Для первых игр вполне достойные соперники»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подвел итоги первого сбора команды.

— Первый сбор закончился, впереди нас ждут выходные. Чуть отдохнем и продолжим подготовку.

— Как вам матчи против китайских команд?

— Нормально. Для первых игр [в году] вполне достойные соперники. Жаль, что сегодня не выиграли, но это сбор, игровая тренировка. Ничего страшного не произошло.

— Процентов на 50 вы готовы физически?

— Даже на 50 процентов нет.

— Макарова поздравили с переходом?

— Еще не переписывался. Видел его фотографию [в «Кайсериспоре»], это опять искусственный интеллект. Поздравляю его, если он подпишет контракт, то всего ему хорошего, без травм и побольше голов.

В рамках BetBoom Dynamo Global Challenge бело-голубые победили «Шанхай Шэньхуа» по пенальти (1:1, пенальти 5:3), и проиграли «Чэнду» (1:1, пенальти 3:4).