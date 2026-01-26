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26 января, 20:31

Тюкавин — о матчах против китайских команд: «Для первых игр вполне достойные соперники»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подвел итоги первого сбора команды.

— Первый сбор закончился, впереди нас ждут выходные. Чуть отдохнем и продолжим подготовку.

— Как вам матчи против китайских команд?

— Нормально. Для первых игр [в году] вполне достойные соперники. Жаль, что сегодня не выиграли, но это сбор, игровая тренировка. Ничего страшного не произошло.

— Процентов на 50 вы готовы физически?

— Даже на 50 процентов нет.

— Макарова поздравили с переходом?

— Еще не переписывался. Видел его фотографию [в «Кайсериспоре»], это опять искусственный интеллект. Поздравляю его, если он подпишет контракт, то всего ему хорошего, без травм и побольше голов.

В рамках BetBoom Dynamo Global Challenge бело-голубые победили «Шанхай Шэньхуа» по пенальти (1:1, пенальти 5:3), и проиграли «Чэнду» (1:1, пенальти 3:4).

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Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Шанхай Шэньхуа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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