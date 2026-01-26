Пивоваров: «Динамо» может занести себе в актив матчи с «Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров доволен играми против «Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду» в рамках BetBoom Dynamo Global Challenge.

Бело-голубые победили «Шанхай» по пенальти (1:1, пенальти 5:3), и проиграли «Чэнду» (1:1, пенальти 3:4).

— Получился очень паритетный мини-турнир. Все снова решилось в лотерее — серии пенальти. Оба матча довольно равные. Хорошая нагрузка, игра. Много беговой работы. Эти два матча вошли в актив для наших игроков.

— Макаров?

— Сделка по Макарову еще не закрыта.

— Можно ли рассчитывать на деньги за трансфер Шиманьски из «Фенербахче»?

— У нас предусмотрен определенный процент. Сделка состоялась. Будем разбираться.

— Как расследование по паспорту Скопинцева?

— В активной фазе. Местоположение паспорта пока не установлено, шутка!

В феврале у «Динамо» запланированы матчи Зимнего кубка РПЛ против «Зенита» (3 февраля), ЦСКА (6 февраля) и «Краснодара» (10 февраля).