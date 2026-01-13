Тюкавин готов провести теннисный матч против Мостового из «Зенита»: «Не уверен, попадет ли он ко мне на корт»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил «СЭ», что готов принять вызов от полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на теннисный матч.

— Вчера Андрей Мостовой бросил тебе теннисный вызов, опубликовав сторис с тренировки со словами «Готовься». Ты готов?

— Вы же видели, как я готовился в Дубае, с кем я тренировался, и с кем он тренировался. Даже по последнему видео, которое он выложил, видно, как он не попал по последнему мячу. Призовой фонд большой, так что я не уверен, попадет ли он вообще ко мне на корт.

— Но ты готов?

— Я готов сыграть сейчас на сборах.

Ранее Тюкавин рассказал «СЭ», как провел зимний отпуск.