18 августа, 09:53

Источник: Ивич является одним из приоритетных вариантов для «Спартака» на пост главного тренера

Алина Савинова

«Спартак» продолжает активные поиски нового главного тренера, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, результат матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) никак не сказался на процессе поиска нового специалиста на случай возможного ухода Деяна Станковича. Отмечается, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао контактирует с рядом иностранных тренеров через агентов, выясняя их готовность работать в России.

На данный момент одним из приоритетных вариантов для красно-белых является бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, однако руководство «Спартака» смущает ряд некоторых нюансов вокруг серба.

Станкович возглавляет московскую команду с 2024 года. После пяти туров РПЛ сезона-2025/26 «Спартак» с 5 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Илья Самошников, Даниэль Руис, Алиссон и&nbsp;Лечи Садулаев.«Спартак» ищет защитника, ЦСКА подписывает легионеров, кого еще возьмут «Зенит» и «Динамо». Таблица трансферов РПЛ
Источник: Metaratings.ru
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • echo2011

    Не один ли хрен,кто там на "ич".

    19.08.2025

  • Vadson

    упаси Господи от этого водителя автобуса.... Более скучный Краснодар не припомню, аки при нем. С другой стороны, очки брали стабильно, пусть и без лишнего лоска и зрелища.

    18.08.2025

  • KuziakaPm

    Засуньте его в то место, откуда он вылез.

    18.08.2025

  • НВ

    СЭ, отстаньте от Спартака, вон у юбиляра неудачный старт, им пора менять сережу, давайте выдвигайте версии - Манчинни, Адвокат, Ивич, Моуриньо, Джерард и т.д.... надоели семаку купленные чемпионства, надо ему в Сочи, там скоро выпнут тренера (или не тренера).

    18.08.2025

  • Nik

    хватит говно собирать, возьмите своего

    18.08.2025

  • маар

    "Уруляки" Спартака решили опустить спартак ниже плинтуса. Пора операцию "найти и обевредить" врагов начать патриотам Спама. и Выдвинуть коуча "из народа" хуже не будет:weary:

    18.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Личка или Каррера, вот кого надо подписать. Можно конечно и Ивича попробовать. Но уж точно не надо никаких сбитых летчиков типа Бенитеса и Моуриньо.

    18.08.2025

  • SpartakSirius

    Вообще то это идея ! Командную игру наладит , в призах точно будем !

    18.08.2025

  • Kupservas

    Зовите Бердыева, пока не ушел на пенсию...Хоть чемпионами еще раз сможете стать.

    18.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спорт-Экспресс продолжает активные поиски нового главного тренера для Спартака.

    18.08.2025

  • knight templar

    Они могли станковича уволить еще в конце прошлого сезона, за никакущий результат.

    18.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Так это уже протоптанная дорожка, так со всеми. У них всегда во всем тренер виноват, а аферисты с полными карманами ищут следующего козла отпущения.

    18.08.2025

  • SpartakSirius

    С Личкой надо договариваться . Следующий матч с Рубином может стать последним для цыгана .

    18.08.2025

  • knight templar

    Менеджеры из лукойла ждут когда лысый братушка окончательно все завалит, потом его выгонят, повесят на него все косяки и можно будет расслабиться за результат как минимум до начала следующего сезона. Они и следующий тренер будут как бы не при делах, а во всем виноват станкович.

    18.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А в Кахигао вышестоящее руководство ничего не смущает? Странно все устроено, сам же убил Спартак мертвым Гарсией, и спокойно выбирает нового тренера. А не смущает ли его как раз то, что с Ивичем хрен договоришься в плане распила, и что при нем хрен получится протащить еще такого как Гарсия? Почему за такой грандиозный провал, он вообще не несет никакой ответственности?

    18.08.2025

  • Смущающие нюансы - в студию!

    18.08.2025

  • Jean4

    А сам Кахигао останется? Странно.

    18.08.2025

  • hattabych

    29 тур: как сообщил источник СЭ, Спартак продолжает поиски тренера на случай отставки Станковича.

    18.08.2025

  • *ТочныйСчетМатчей*

    18.08.2025

  • ANTI BOMG

    лукойловщина продолжает куражиться над Спартаком и болельщиками Спартака! Увы, ждем следующий сезон, и так на протяжении 20 с лишним лет. Пусть лучше будулай остается, чем ивич!

    18.08.2025

  • NF

    Чистый непотизм и нахождение крайних...

    18.08.2025

  • hovawart645

    Правильно! Пусть дальше работает! Я только за!

    18.08.2025

  • Serge Pol

    С какого бодуна эта информация? Лукойл никаких телодвижений по замене тренера не делал. Никто в Лукойле отставку Станковича не обсуждал.Идут постоянные вбросы проплаченных Газпромом журналюг-проституток.

    18.08.2025

  • выдр

    А Кахигао тут при чем? Он подготовил несколько кандидатур, готовых ехать в Россию. А утверждал уже совет директоров. Не надо путать канал с канализацией.

    18.08.2025

  • hovawart645

    А сам Кахигао написать заяву не хочет? Признать свой косяк! Или чинуши "сраму не имут"?

    18.08.2025

  • Valekka

    Вот так-же зимой всякого рода "Савиновы" каждый день трубили о приходе "мессии" Карпина в Динамо,а потом весной удивлялись спаду в игре команды Лички.Теперь по такой же методе будут "стимулировать" Станковича!! СЭ разрушает своей оголтелой бездумной активностью всё,чего ни коснётся!!

    18.08.2025

  • hant64

    Это полностью соответствует спартаковскому управленческому бардаку и местами идиотизму.

    18.08.2025

  • Ботокс007

    Продлили контракт с нервно-больным и давай искать нового тренера?!

    18.08.2025

    • «Пари НН» — «Ростов»: судья Опейкина допустила ошибку, повлиявшую на исход матча

    Тюкавин считает неудовлетворительным старт сезона для «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

