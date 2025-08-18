Источник: Ивич является одним из приоритетных вариантов для «Спартака» на пост главного тренера

«Спартак» продолжает активные поиски нового главного тренера, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, результат матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) никак не сказался на процессе поиска нового специалиста на случай возможного ухода Деяна Станковича. Отмечается, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао контактирует с рядом иностранных тренеров через агентов, выясняя их готовность работать в России.

На данный момент одним из приоритетных вариантов для красно-белых является бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, однако руководство «Спартака» смущает ряд некоторых нюансов вокруг серба.

Станкович возглавляет московскую команду с 2024 года. После пяти туров РПЛ сезона-2025/26 «Спартак» с 5 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.