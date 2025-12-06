Тюкавин — о положении «Динамо»: «Думаю, мы все еще фавориты. Все будет нормально»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о положении команды в таблице РПЛ.

«Каким местом я был бы доволен в этом сезоне? Я думаю, мы все еще фавориты. Все нормально будет. Нам остается только исправлять ситуацию. Будет много думок в отпуске. По силам ли тройка? Посмотрим. Если выиграем все игры, возможно, будем в тройке», — сказал Тюкавин «СЭ».

Бело-голубые набрали 20 очков в 17 матчах и располагаются на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России-2025/26.

6 декабря бело-голубые сыграют в гостях со «Спартаком» в 18-м туре. Начало матча — в 16.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.