«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд

«Ростов» и «Рубин» объявили стартовые составы перед матчем 18-го тура РПЛ. Игра начнется в 14.00 мск.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Голенков.

Запасные: Ханкич, Прохин, Семенчук, Игнатов, Лангович, Кучаев, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Шамонин.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Йочич, Кузяев, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Кабутов, Лобов, Грицаенко, Безруков, Иванов, Ходжа, Мукба, Васильев, Зотов, Сиве.