27 июня, 14:55

Тюкавин рассказал, что ответил бы отказом на предложение Станковича перейти в «Спартак»

Руслан Минаев

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что отказался бы от предложения тренера Деяна Станковича перейти в «Спартак».

— Николай Комличенко рассказывал, что ему звонил Станкович, звал в «Спартак», но он ушел в «Локомотив». Что бы вы ответили Деяну, если бы он позвонил вам?

— Взял бы трубку, поговорил и все, — цитирует «РБ Спорт» Тюкавина.

— Что бы сказали ему, если бы он начал так же звать вас в свой клуб, как Комличенко?

— Не знаю. Сказал бы что-нибудь. Отказал бы? Все верно.

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко перед переходом в московский клуб рассказал, что Станкович уговаривал его подписать контракт со «Спартаком».

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Горын

    Кому то это интересно?

    28.06.2025

  • zg

    Это почти док!)))

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А я уже давно кроме док. фильмов практически не смотрю. Ну если только старые советские.)

    28.06.2025

  • zg

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup:А я вот щаз досматриваю "Чистый футбол",мило,но плююсь!))))))))))

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    -а ты что делаешь? - дрова колю. А ты? - В колокол звоню.)) Челентано . "Укрощение строптивого".

    28.06.2025

  • zg

    ))))))))))))))))Но но но!Он весь в поту!Работает!Новый сезон мля!)))))))))

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Конечно . А то он от безделья будет кабинки ломать . Женские . На пляже.))

    28.06.2025

  • zg

    )))))))))))Понятно,что ты ЗА!Отвлекают лучшего тренера!))))))

    27.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да я не против . Пусть звонят , общаются .))

    27.06.2025

  • zg

    Нууу,как то ты совсем не понял!Это Деяну названвают,ибо самый популярный!)

    27.06.2025

  • Artorixus

    Нет, не на хутор, но точно в заросше-запущенный сад.

    27.06.2025

  • Artorixus

    Вот деляги из Спартака как то не удосужились задуматься, а почему те же Комличено, Сергеев, теперь вот Тюкавин, да всех уже не перечислишь, никак не хотят выступать за некогда легендарный Спартак?! Ведь леги (волки), как их не корми, всё же совсем не спартачи. А не значит ли это, что в "консерватории" видимо не всё концертино?! Но почему и что потеряно ?! Не пора ли им, пора ( я про деляг) что-то менять и самим по-серьёзному меняться?

    27.06.2025

  • KuziakaPm

    Лох пи*дабольный.

    27.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. — Вечер пятницы. Мы с «Ростовом» прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером. Огромное уважение к Станковичу — как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с «Локомотивом». Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат. — Сколько раз звонил Станкович? — Два. Еще один раз — в день финала Лиги чемпионов.

    27.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну ты то лучше знаешь , кто кому звонил .)) А если не в Москве , то и звонить не мог ?)) Железная логика. Вовик , Спартак занимает слишком большое место в твоей жизни.

    27.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Никакой Станкович никому не звонил, это один блогер Карпов подрабатывает у агентов - как только нужно спровоцировать клуб на покупку кого-то или поднять цену на игрока - этот урод пишет что игроком интересуется Спартак, предлагает более высокую цену или что тренер звонит кому-то. Лично я сразу сказал что это пиз..ж. Деяна вообще в Москве не было в это время, он на отдыхе с семьей был. Да и Коля тоже потом признался, что Деян НЕ звонил, "вроде Кахигао". Но афера удалась - Колю втюхали! Одно я не понимаю - редакция СЭ тоже в доле что ли, иначе зачем они эту галиматью о звноках перепечатывают?

    27.06.2025

  • Динамов

    Вообще то кроме убLюдочных сторонников капитализма в мире есть и сторонники коммунизма, так что покупаются не все!

    27.06.2025

  • Динамов

    А его изначально не растили хорошим футболистом - у него школа нулевая, техники удара классной нет совсем, нервы ни к чёрту (хладнокровия нетути), позиционной игре не обучен (не открывается, а пассивно стоит задом к воротам постоянно). Его растили с той же целью, как Захаряна - надуть из них большой мыльный пузырь и впарить их наивным западным клубам. С Захаряном успели (и то, что он был мыльный музырь, его игра в Испании доказала), а с Тюкавиным просто не успели (война началась).

    27.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Не одним . Но звонит один Станкович. Может подрабатывает ?))

    27.06.2025

  • Forward-72

    П.....ол мы его называли. К сожалению в этом мире все продается и покупается, вопрос в цене-это капитализм

    27.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    "Не знаю. Сказал бы что-нибудь". Вот таким увлекательным получился рассказ Тюкавина:rofl::stuck_out_tongue_winking_eye:

    27.06.2025

  • vlad654

    И сачок пусть захватит на плечо: А чевой-то вы тут делаете, а?

    27.06.2025

  • КРЫМСКИЙ76

    За Пищевик, наверное, за Спартак - многие!)

    27.06.2025

  • shpasic

    а что бы сказал Бесков, если бы его позвали из Динамо в Спартак?

    27.06.2025

  • Millwall82

    а Комбарики вот не смогли, вместе с Зобниным, за з.п. в 4 млн евро.

    27.06.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Да идите вы все, полудеревянные чудаки, на хутор бабочек ловить, сначала дождитесь приглашения, а потом уж отказывайте. Комлюченко что-то с перепоя почудилось, и все бросились "Спартаку отказывать". На хутор! Все!

    27.06.2025

  • Jean4

    Странно, а дзюба и соболев другого мнения. :smile: Второй то еще ладно, он не воспитанник, ему не понять.

    27.06.2025

  • Dron56

    Такую глупость спрашивать у Динавовца в третьем поколении.

    27.06.2025

  • zg

    А что бы Тюка ответил Богданычу?Селестини?Продолжайте опрос,не одним Станковичем ведь едины,да?:man_facepalming:

    27.06.2025

  • Nik

    нападающий на троечку даже для России

    27.06.2025

  • НВ

    :goat: ты

    27.06.2025

  • СереХа

    никто не хочет играть за Пищевик..

    27.06.2025

    Свищев предложил создать в РПЛ резервный фонд для помощи клубам
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

