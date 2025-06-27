Тюкавин рассказал, что ответил бы отказом на предложение Станковича перейти в «Спартак»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что отказался бы от предложения тренера Деяна Станковича перейти в «Спартак».

— Николай Комличенко рассказывал, что ему звонил Станкович, звал в «Спартак», но он ушел в «Локомотив». Что бы вы ответили Деяну, если бы он позвонил вам?

— Взял бы трубку, поговорил и все, — цитирует «РБ Спорт» Тюкавина.

— Что бы сказали ему, если бы он начал так же звать вас в свой клуб, как Комличенко?

— Не знаю. Сказал бы что-нибудь. Отказал бы? Все верно.

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко перед переходом в московский клуб рассказал, что Станкович уговаривал его подписать контракт со «Спартаком».