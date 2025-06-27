Свищев предложил создать в РПЛ резервный фонд для помощи клубам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что РПЛ нужно создать резервный фонд для потенциальной помощи клубам

«Случаи с финансовыми проблемами периодически случаются. Ситуация не уникальная. РПЛ нужно создать резервный страховой фонд, куда бы все клубы делали взносы. Этот фонд можно было бы использовать в критических ситуациях. Но также важно на уровне контроля и выдачи лицензии понимать, у каких клубов есть такие потенциальные риски», — цитирует Свищева ТАСС.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ. После этого стало известно, что подмосковная не прошли лицензирование по причине финансовых проблем для выступления в высшем дивизионе в следующем сезоне. Место «Химок» в РПЛ занял «Пари НН», который уступил «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах за место в лиге.

18 июня пресс-служба «Химок» объявила о приостановке деятельности клуба.