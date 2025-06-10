Комличенко: «Станкович уговаривал, сумасшедший прессинг. Но я выбрал «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.
— Вечер пятницы. Мы с «Ростовом» прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером. Огромное уважение к Станковичу — как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с «Локомотивом». Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат.
— Сразу отказались?
— Я позвонил агенту, рассказал о звонке. Мы все обсудили — с пониманием, что, во-первых, всех денег не заработаешь. Во-вторых, что важно не подводить людей, которым уже дал обещание. Позвонили в «Локомотив» и сообщили, что нас «Спартак» активно зовет, но мы выбираем вас. Мы дали слово, это принципиально.
— Сколько раз звонил Станкович?
— Два. Еще один раз — в день финала Лиги чемпионов. Но я для себя уже решил, что перехожу в «Локомотив». Сказал агенту: кто хочет, пусть звонит, на меня это не повлияет. Поэтому второй раз с Деяном все обсудили, я объяснил ему, что выбор сделан. Он пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной. Был расстроен.
Во вторник, 10 июня, «Локомотив» объявил о переходе 29-летнего Комличенко из «Ростова». Форвард выступал за южную команду с 2022 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|
2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|
3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|
4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|
5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|
6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|
7
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|
8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|
9
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|
10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|
11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|
12
|Динамо Мх
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|
13
|Кр. Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|
14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|
15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|
16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
|4.04
|13:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|4.04
|15:15
|Зенит – Кр. Советов
|- : -
|4.04
|17:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|4.04
|19:45
|Ахмат – Краснодар
|- : -
|5.04
|14:00
|Пари НН – Ростов
|- : -
|5.04
|16:30
|Динамо Мх – Балтика
|- : -
|5.04
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -
|6.04
|19:30
|Сочи – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|12
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|20
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|20
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|20
|1
|7