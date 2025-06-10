Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 июня 2025, 11:55

Комличенко: «Станкович уговаривал, сумасшедший прессинг. Но я выбрал «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

— Вечер пятницы. Мы с «Ростовом» прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером. Огромное уважение к Станковичу — как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с «Локомотивом». Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат.

— Сразу отказались?

— Я позвонил агенту, рассказал о звонке. Мы все обсудили — с пониманием, что, во-первых, всех денег не заработаешь. Во-вторых, что важно не подводить людей, которым уже дал обещание. Позвонили в «Локомотив» и сообщили, что нас «Спартак» активно зовет, но мы выбираем вас. Мы дали слово, это принципиально.

— Сколько раз звонил Станкович?

— Два. Еще один раз — в день финала Лиги чемпионов. Но я для себя уже решил, что перехожу в «Локомотив». Сказал агенту: кто хочет, пусть звонит, на меня это не повлияет. Поэтому второй раз с Деяном все обсудили, я объяснил ему, что выбор сделан. Он пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной. Был расстроен.

Во вторник, 10 июня, «Локомотив» объявил о переходе 29-летнего Комличенко из «Ростова». Форвард выступал за южную команду с 2022 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 15 4 3 47-16 49
2
 Зенит 22 14 6 2 41-15 48
3
 Локомотив 22 12 8 2 48-30 44
4
 Балтика 22 11 9 2 30-9 42
5
 ЦСКА 22 12 3 7 34-24 39
6
 Спартак 22 11 5 6 35-30 38
7
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
8
 Ахмат 22 8 6 8 27-28 30
9
 Динамо 22 8 6 8 37-30 30
10
 Акрон 22 5 7 10 27-38 22
11
 Ростов 22 5 7 10 17-25 22
12
 Динамо Мх 22 5 6 11 12-27 21
13
 Кр. Советов 22 5 6 11 22-40 21
14
 Пари НН 22 6 2 14 18-36 20
15
 Оренбург 22 4 6 12 21-33 18
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА - : -
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов - : -
4.04 17:30 Динамо – Оренбург - : -
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар - : -
5.04 14:00 Пари НН – Ростов - : -
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика - : -
5.04 19:30 Спартак – Локомотив - : -
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 8
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 20 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 20 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 20 1 7
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости