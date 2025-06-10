Комличенко: «Станкович уговаривал, сумасшедший прессинг. Но я выбрал «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

— Вечер пятницы. Мы с «Ростовом» прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером. Огромное уважение к Станковичу — как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с «Локомотивом». Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат.

— Сразу отказались?

— Я позвонил агенту, рассказал о звонке. Мы все обсудили — с пониманием, что, во-первых, всех денег не заработаешь. Во-вторых, что важно не подводить людей, которым уже дал обещание. Позвонили в «Локомотив» и сообщили, что нас «Спартак» активно зовет, но мы выбираем вас. Мы дали слово, это принципиально.

— Сколько раз звонил Станкович?

— Два. Еще один раз — в день финала Лиги чемпионов. Но я для себя уже решил, что перехожу в «Локомотив». Сказал агенту: кто хочет, пусть звонит, на меня это не повлияет. Поэтому второй раз с Деяном все обсудили, я объяснил ему, что выбор сделан. Он пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной. Был расстроен.

Во вторник, 10 июня, «Локомотив» объявил о переходе 29-летнего Комличенко из «Ростова». Форвард выступал за южную команду с 2022 года.