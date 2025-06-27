Футбол
27 июня, 14:05

Быстров о возможном переходе Заболотного в «Спартак»: «Они в отпуске перегрелись?»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«Спартак» наусилялся так, что им еще со старыми футболистами расхлебывать надо. Если все трансферы взять, можно такую дрим-тим собрать. А если еще из аренд вернуть... Заболотный и Комличенко? Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись? Для меня ни Заболотный, ни Комличенко — не нападающие «Спартака», — сказал Быстров «СЭ».

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч за «Химки» во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Ранее он играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».

Антон Заболотный
Владимир Быстров
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • А Р Т

    а чувство такта?

    27.06.2025

  • vlad654

    Зато не юлит, а рубит правду-матку.

    27.06.2025

  • clyushnikoff

    они нахрен спартаку не нужны, агентура пускает голубцов

    27.06.2025

  • Millwall82

    ну тут перебор, во-первых это неэтично в адрес коллег (хоть он и давно закончил), во-вторых сам же деревяхой был, хоть временами и быстрой деревяхой.

    27.06.2025

  • zg

    Срочно Вовку к нам в скауты,он адекватнее всего отдела и даже самого КаггиХао!

    27.06.2025

  • Jean4

    Именно так, Вова, именно так!

    27.06.2025

  • оппонент

    Быстров корюшки переел.

    27.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    Вова, ты совершенно прав.

    27.06.2025

  • ТИМ

    Не солидарно и не корректно по отношению к коллегам. Но Быстров этим не отличался никогда...

    27.06.2025

    • Пономарев о матче ЦСКА против «Амкала»: «Новый тренер посмотрит футболистов. Исключено, что армейцы проиграют»

    Тюкавин рассказал, что ответил бы отказом на предложение Станковича перейти в «Спартак»
