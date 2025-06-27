Быстров о возможном переходе Заболотного в «Спартак»: «Они в отпуске перегрелись?»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«Спартак» наусилялся так, что им еще со старыми футболистами расхлебывать надо. Если все трансферы взять, можно такую дрим-тим собрать. А если еще из аренд вернуть... Заболотный и Комличенко? Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись? Для меня ни Заболотный, ни Комличенко — не нападающие «Спартака», — сказал Быстров «СЭ».

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч за «Химки» во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Ранее он играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».